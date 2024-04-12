Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1771
СЕЛЯТИНО МК-1791 18.05.1791 Той вотчины деревни Лукина крестьянский сын отрок Трофим Никитин той же вотчины деревни Селятина с крестьянской дочерью девкой Анной Васильевой первым браком ЛУКИНО ИВ-179... Показать все
Бракосочетание
18.05.1791
МК-1791 18.05.1791 Той вотчины деревни Лукина крестьянский сын отрок Трофим Никитин той же вотчины деревни Селятина с крестьянской дочерью девкой Анной Васильевой первым браком
Рождение ребёнка
14.08.1800
Дочь: Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Первый Муж Трофим Никитин
МК-1800 14.08.1800 Деревни Лукина у крестьянина Трофимов Никитина жена Анна Васильева родила дочь Наталью которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Возгрева вдова Васса Семенова МК-180... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1807
Сын: Матвей Якимов
Отец ребёнка: Второй Муж Яким Яковлев
МК-1807 01.08.1807 Того же уезда и вотчины деревни Лукина вдова после утопшаго ныне крестьянина Якима Яковлева жена Анна Васильева родила сына Матфия, которой крещен 4го числа священником Васильем Сте... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно