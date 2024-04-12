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Анна Васильева

Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.
1772 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СЕЛЯТИНО МК-1791 18.05.1791 Той вотчины деревни Лукина крестьянский сын отрок Трофим Никитин той же вотчины деревни Селятина с крестьянской дочерью девкой Анной Васильевой первым браком ЛУКИНО ИВ-179... Показать все
Бракосочетание
18.05.1791

Муж: Первый Муж Трофим Никитин

МК-1791 18.05.1791 Той вотчины деревни Лукина крестьянский сын отрок Трофим Никитин той же вотчины деревни Селятина с крестьянской дочерью девкой Анной Васильевой первым браком
Рождение ребёнка
14.08.1800

Дочь: Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Первый Муж Трофим Никитин

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 14.08.1800 Деревни Лукина у крестьянина Трофимов Никитина жена Анна Васильева родила дочь Наталью которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Возгрева вдова Васса Семенова МК-180... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1807

Сын: Матвей Якимов

Отец ребёнка: Второй Муж Яким Яковлев

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 01.08.1807 Того же уезда и вотчины деревни Лукина вдова после утопшаго ныне крестьянина Якима Яковлева жена Анна Васильева родила сына Матфия, которой крещен 4го числа священником Васильем Сте... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Муж Яким Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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