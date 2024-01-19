Матвей Якимов
Место рождения
Дата рождения01.08.1807
Дата смерти09.01.1808
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1807
Отец: Второй Муж Яким Яковлев
Мать: Анна Васильева
МК-1807 01.08.1807 Того же уезда и вотчины деревни Лукина вдова после утопшаго ныне крестьянина Якима Яковлева жена Анна Васильева родила сына Матфия, которой крещен 4го числа священником Васильем Сте... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.1808
МК-1808 Кто именно померли 09.01.1808 Той же вотчины деревни Лукина после умершаго крестьянина Якима Яковлева сын Матвей оный умерший погребен священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Васил... Показать все