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Матвей Якимов

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.08.1807

Дата смерти

09.01.1808

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1807

Отец: Второй Муж Яким Яковлев

Мать: Анна Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 01.08.1807 Того же уезда и вотчины деревни Лукина вдова после утопшаго ныне крестьянина Якима Яковлева жена Анна Васильева родила сына Матфия, которой крещен 4го числа священником Васильем Сте... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.01.1808
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто именно померли 09.01.1808 Той же вотчины деревни Лукина после умершаго крестьянина Якима Яковлева сын Матвей оный умерший погребен священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Васил... Показать все
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