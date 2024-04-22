Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Филипп Антонов
Мать: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
16.10.1819 ст.
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
13.09.1821 ст.
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
16.09.1823 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Домника Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
05.06.1828 ст.
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
17.12.1830 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
09.05.1833 ст.
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно