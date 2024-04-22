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Евдокия Филиппова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Филипп Антонов

Мать: Агафья Егорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1819 ст.

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1821 ст.

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.09.1823 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Домника Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1828 ст.

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.12.1830 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.05.1833 ст.

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно
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