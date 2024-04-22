Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения24.06.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1800 ст.
Отец: Сергей Борисов
Мать: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
16.10.1819 ст.
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
13.09.1821 ст.
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
16.09.1823 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Домника Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
05.06.1828 ст.
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
17.12.1830 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
09.05.1833 ст.
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно