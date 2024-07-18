Алексей Афонасьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1776 и 1777
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1777
Отец: Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799
Сын: Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Первая Жена
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805
Дочь: Агапия Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Первая Жена
Смерть
После 1834