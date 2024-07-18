Алексей Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Афонасьевич

Место рождения

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1776 и 1777

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Между 1798 и 1799 г.р.
Между 1802 и 1805 г.р.
Между 1808 и 1809 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1777

Отец: Афонасий

Мать: не указана

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена

Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799

Сын: Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Первая Жена

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805

Дочь: Агапия Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Первая Жена

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1834

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