Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1808 и 1809
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1809
Отец: Алексей Афонасьевич
Мать: Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Оксинья Ивановна
Мать ребёнка: Первая Жена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Первая Жена
Смерть
После 1834