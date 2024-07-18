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Иван Алексеевич

Место рождения

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1808 и 1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1809

Отец: Алексей Афонасьевич

Мать: Первая Жена

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Оксинья Ивановна

Мать ребёнка: Первая Жена

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Первая Жена

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1834

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