Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Афонасьевич
Смерть
До 1834