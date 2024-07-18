Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1776 и 1777 г.р.

Дети

Между 1798 и 1799 г.р.
Между 1808 и 1809 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Афонасьевич

Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Афонасьевич

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Афонасьевич

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1834

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