Агапия Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Агафья Алексеевна

Место рождения

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1802 и 1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Между 1776 и 1777 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1806 и 1807 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1805

Отец: Алексей Афонасьевич

Мать: не указана

Абамза, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Павлович

Рождение ребёнка
20.04.1830

Дочь: Ирина Арина Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Павлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Павлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Павлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1835

Сын: Петр Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Павлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839

Дочь: Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Павлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1841

Сын: Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Павлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1858

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