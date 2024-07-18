Агапия Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1802 и 1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1805
Отец: Алексей Афонасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Павлович
Рождение ребёнка
20.04.1830
Дочь: Ирина Арина Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Павлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Павлович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1835
Сын: Петр Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Павлович
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839
Дочь: Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1841
Сын: Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Павлович
Смерть
После 1858