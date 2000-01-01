Покарева Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарева Марфа Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Покарев Игнатий Федоров

Отец ребёнка: Покарев Федор Савельев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Покарев Роман Федоров

Отец ребёнка: Покарев Федор Савельев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Покарев Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Покарев Федор Савельев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Покарев Пахомий Федоров

Отец ребёнка: Покарев Федор Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарев Федор Савельев

Смерть
Неизвестно
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