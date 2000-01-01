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Покарев Пахомий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Покарев Федор Савельев

Мать: Покарева Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
25.03.1869

Дочь: Мария Пахомова

Мать ребёнка: Покарева Ефросинья Яковлева

Рождение ребёнка
11.11.1871

Сын: Покарев Иоанн Пахомов

Мать ребёнка: Покарева Ефросинья Яковлева

Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Покарева Ефросинья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покарева Ефросинья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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