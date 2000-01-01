Покарев Пахомий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Покарев Федор Савельев
Мать: Покарева Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
25.03.1869
Дочь: Мария Пахомова
Мать ребёнка: Покарева Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
11.11.1871
Мать ребёнка: Покарева Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Покарева Ефросинья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно