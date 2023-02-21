Покарева Ефросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарева Ефросинья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1869

Дочь: Мария Пахомова

Отец ребёнка: Покарев Пахомий Федоров

Рождение ребёнка
11.11.1871

Сын: Покарев Иоанн Пахомов

Отец ребёнка: Покарев Пахомий Федоров

Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Покарев Пахомий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарев Пахомий Федоров

Смерть
1918
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