Покарева Ефросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1869
Дочь: Мария Пахомова
Отец ребёнка: Покарев Пахомий Федоров
Рождение ребёнка
11.11.1871
Отец ребёнка: Покарев Пахомий Федоров
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Покарев Пахомий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918