Покарев Игнатий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1833 и 1834
Отец: Покарев Федор Савельев
Мать: Покарева Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасья Игнатьевна
Мать ребёнка: Покарева Марфа Петрова
Бракосочетание
02.02.1853
Жена: Покарева Марфа Петрова
Рождение ребёнка
23.03.1853
Мать ребёнка: Покарева Марфа Петрова
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
27.01.1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Игнатьевна
Мать ребёнка: Покарева Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно