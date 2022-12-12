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Покарев Игнатий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834

Отец: Покарев Федор Савельев

Мать: Покарева Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасья Игнатьевна

Мать ребёнка: Покарева Марфа Петрова

Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Покарева Марфа Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1853

Сын: Покарев Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Покарева Марфа Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
27.01.1854

Жена: Покарева Марья Артамонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Игнатьевна

Мать ребёнка: Покарева Марфа Петрова

Смерть
Неизвестно
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