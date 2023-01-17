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Покарева Марфа Петрова

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Место рождения

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

24.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Петр Семенов

Мать: не указана

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасья Игнатьевна

Отец ребёнка: Покарев Игнатий Федоров

Бракосочетание
02.02.1853

Муж: Покарев Игнатий Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1853

Сын: Покарев Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Покарев Игнатий Федоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Покарев Игнатий Федоров

Смерть
24.08.1853
от холеры
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