Покарева Марфа Петрова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти24.08.1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Петр Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасья Игнатьевна
Отец ребёнка: Покарев Игнатий Федоров
Бракосочетание
02.02.1853
Рождение ребёнка
23.03.1853
Отец ребёнка: Покарев Игнатий Федоров
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Покарев Игнатий Федоров
Смерть
24.08.1853
от холеры