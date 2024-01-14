Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Автоном (Артамон)
Мать: Акилина Корниловна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Анисим
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Василий
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Моисей
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ефимия Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Миновна
Смерть
Около 1818