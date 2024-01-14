Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Автоном (Артамон)

Мать: Акилина Корниловна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Анисим

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Василий

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Моисей

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ефимия Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Миновна

Смерть
Около 1818
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close