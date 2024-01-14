Автоном (Артамон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автоном (Артамон)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Жена

Около 1751 г.р.
Около 1736 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Иван

Мать: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Никита

Мать ребёнка: Акилина Корниловна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Акилина Корниловна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Иван

Мать ребёнка: Акилина Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Никифоровна

Смерть
До 1800
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