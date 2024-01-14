Автоном (Артамон)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Иван
Мать: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Никита
Мать ребёнка: Акилина Корниловна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Акилина Корниловна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Иван
Мать ребёнка: Акилина Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Никифоровна
Смерть
До 1800