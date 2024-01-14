Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиОколо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Никита
Мать: Ефимия Миновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: Катерина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Катерина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Катерина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Архип
Мать ребёнка: Катерина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Никитична
Смерть
Около 1853