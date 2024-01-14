Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Около 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1837 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Никита

Мать: Ефимия Миновна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Катерина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Катерина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Катерина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Архип

Мать ребёнка: Катерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Никитична

Смерть
Около 1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close