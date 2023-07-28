Степина Екатерина (Никаноровна) (Никаноровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина Екатерина (Никаноровна) (Никаноровна)

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1877

Отец: Никанор Степанович

Мать: Христина Афанасьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Филипп Павлович

Рождение ребёнка
03.04.1898

Сын: Степин Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1900

Дочь: (Степина) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: (Степина) Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: (Степина) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1908

Дочь: (Степина) Домна Филипповна

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.04.1911

Дочь: (Степина) Василиса Филипповна

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Степин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Степин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Степина (Степина) Евфросинья Филипповна

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1916

Сын: Степин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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