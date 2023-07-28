Степина Екатерина (Никаноровна) (Никаноровна)
Место рождения
Дата рождения20.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Никанор Степанович
Мать: Христина Афанасьевна
Сын: Степин Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Дочь: (Степина) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Дочь: (Степина) Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Дочь: (Степина) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Дочь: (Степина) Домна Филипповна
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Дочь: (Степина) Василиса Филипповна
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Дочь: Степина (Степина) Евфросинья Филипповна
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степин Филипп Павлович