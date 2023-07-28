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Христина Афанасьевна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

04.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен Евтихиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никанор Степанович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Даниил Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1874

Сын: Евдоким Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1877

Дочь: Степина Екатерина (Никаноровна) (Никаноровна)

Отец ребёнка: Никанор Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Иван Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфен Евтихиевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1891

Сын: Георгий Парфеньевич

Отец ребёнка: Парфен Евтихиевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.01.1914

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