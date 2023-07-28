Христина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти04.01.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен Евтихиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никанор Степанович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Даниил Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Степанович
Рождение ребёнка
31.07.1874
Сын: Евдоким Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Степанович
Рождение ребёнка
20.11.1877
Дочь: Степина Екатерина (Никаноровна) (Никаноровна)
Отец ребёнка: Никанор Степанович
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Иван Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфен Евтихиевич
Рождение ребёнка
02.04.1891
Сын: Георгий Парфеньевич
Отец ребёнка: Парфен Евтихиевич
Смерть
04.01.1914