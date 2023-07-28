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Степин Яков Филиппович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.05.1912

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912

Отец: Степин Филипп Павлович

Мать: Степина Екатерина (Никаноровна) (Никаноровна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1939

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993

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