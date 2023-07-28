Степин Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.05.1912
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912
Бракосочетание
1939
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993