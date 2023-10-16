Вашурин Ефим
Место рожденияС. Романовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Шиганова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вашурина) Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: (Шиганова) Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942