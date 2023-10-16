Вашурин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашурин Ефим

Место рождения

С. Романовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашурин Борис Ефимович

Мать ребёнка: (Шиганова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вашурина) Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: (Шиганова) Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шиганова) Татьяна Григорьевна

Смерть
1942

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