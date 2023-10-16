Вашурин Борис Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВашурин Борис Ефимович

Вашурин Борис Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вашурин Ефим

Мать: (Шиганова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.