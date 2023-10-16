(Вашурина) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вашурина) Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вашурин Ефим

Мать: (Шиганова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матяшин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матяшина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матяшин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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