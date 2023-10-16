(Вашурина) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вашурин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матяшин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матяшина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матяшин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матяшин Дмитрий
Смерть
Неизвестно