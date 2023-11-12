Южаков Анатолий Михайлович 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Южаков Анатолий Михайлович

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Место рождения

Деревня Савина, Юргинского района, Тюменской области

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Южаков Михаил Тимофеевич

Мать: Антонина Ефимовна

Деревня Савина, Юргинского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южакова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Развод
Неизвестно

Жена: Мария

Она была немка, так вспоминала моя бабушка
Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Южаков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Раиса

Смерть
Неизвестно

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