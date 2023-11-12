Южаков Анатолий Михайлович
Место рожденияДеревня Савина, Юргинского района, Тюменской области
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Южаков Михаил Тимофеевич
Мать: Антонина Ефимовна
Деревня Савина, Юргинского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южакова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Развод
Неизвестно
Жена: Мария
Она была немка, так вспоминала моя бабушка
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Южаков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Раиса
Смерть
Неизвестно