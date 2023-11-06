Южаков Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1882
Дата смерти25.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1882
Отец: Южаков Тимофей Андреевич
Мать: Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1908
Дочь: Южакова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
11.06.1910
Сын: Южаков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
28.05.1913
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
09.02.1915
Сын: Южаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
28.08.1920 ст.
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Южаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.04.1927
Дочь: Южакова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Южаков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Антонина Ефимовна
Деревня Савина, Юргинского района, Тюменской области
Смерть
25.11.1937