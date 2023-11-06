Южаков Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южаков Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1882

Дата смерти

25.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1882

Отец: Южаков Тимофей Андреевич

Мать: Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1908

Дочь: Южакова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
11.06.1910

Сын: Южаков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Южаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Южаков Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
09.02.1915

Сын: Южаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
28.08.1920 ст.

Сын: Южаков Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Южаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Южаков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
15.04.1927

Дочь: Южакова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Южаков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Антонина Ефимовна

Деревня Савина, Юргинского района, Тюменской области
Смерть
25.11.1937
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