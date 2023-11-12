Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южакова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Южаков Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1957
Сын: Южаков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Южаков Анатолий Михайлович
Смерть
Неизвестно