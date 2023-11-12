Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южакова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Южаков Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1957

Сын: Южаков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Южаков Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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