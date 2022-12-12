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Петров Никита Кириллов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1863

Отец: Петров Кирилл Петров

Мать: Петрова Матрона Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.01.1863
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещен священником Василием Дивногорским с диаконом Иваном Несмеловым и исправляющим обязанность причетного священника Яковом Казанским и пономарем Афанасием Русановским. Воспреемники - села Новой Рач... Показать все
Смерть
Неизвестно
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