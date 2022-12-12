Петров Никита Кириллов
Место рождения
Дата рождения24.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1863
Отец: Петров Кирилл Петров
Крещение
26.01.1863
Крещен священником Василием Дивногорским с диаконом Иваном Несмеловым и исправляющим обязанность причетного священника Яковом Казанским и пономарем Афанасием Русановским. Воспреемники - села Новой Рач... Показать все
Смерть
Неизвестно