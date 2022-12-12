Петров Кирилл Петров
Место рождения
Дата рождения11.03.1828
Дата смерти05.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1828
Отец: Петров Петр Алексеев
Крещение
11.03.1828
воспреемник - казенный крестьянин Максим Леотив Куракин | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1846
Казанская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1863
Мать ребёнка: Петрова Матрона Васильева
Смерть
05.05.1889
Причина смерти: от водянки
Похороны
08.05.1889
на отведенном кладбище при Казанской церкви