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Петров Кирилл Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.03.1828

Дата смерти

05.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1828

Отец: Петров Петр Алексеев

Мать: Петрова Матрена Леонтьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.03.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - казенный крестьянин Максим Леотив Куракин | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1846

Жена: Петрова Матрона Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1863

Сын: Петров Никита Кириллов

Мать ребёнка: Петрова Матрона Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.05.1889
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки
Похороны
08.05.1889
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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