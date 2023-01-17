Петрова (Тихонова) Матрона Васильева
Место рождения
Дата рождения05.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1826
Отец: Тихонов Василий Иванов
Крещение
05.11.1826
воспреемники: казеннаго крестьянина девица Анна Ларионова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1846
Муж: Петров Кирилл Петров
Казанская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1863
Отец ребёнка: Петров Кирилл Петров
Смерть
Неизвестно