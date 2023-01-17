Петрова (Тихонова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тихонова) Матрона Васильева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1826

Отец: Тихонов Василий Иванов

Мать: Тихонова Устинья Ларионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.11.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: казеннаго крестьянина девица Анна Ларионова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1846

Муж: Петров Кирилл Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
24.01.1863

Сын: Петров Никита Кириллов

Отец ребёнка: Петров Кирилл Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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