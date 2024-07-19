Нечаев Сергей Андреевич
Место рожденияСело Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Дата рождения24.09.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1898 ст.
Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Руфа Сергеевна
Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна
Село Памятное томиловской волости Ялуторовского уезда тобольского уезда
Смерть
Неизвестно