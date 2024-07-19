Нечаев Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаев Сергей Андреевич

Нечаев Сергей Андреевич

Место рождения

Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии

Дата рождения

24.09.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1898 ст.

Отец: Нечаев Андрей Андреевич

Мать: Батракова Евгения Стефановна

Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Руфа Сергеевна

Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Нечаев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Нечаев Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Нечаева Ефросиния Степановна

Село Памятное томиловской волости Ялуторовского уезда тобольского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.