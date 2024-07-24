Нечаев Андрей Андреевич
Место рожденияСело Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Дата рождения18.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1867 ст.
Отец: Нечаев Андрей Тимофеевич
Мать: Ирина Ивановна
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Нечаева Катерина Андреевна
Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.
Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна
Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Смерть
Неизвестно