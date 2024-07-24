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Нечаев Андрей Андреевич

Место рождения

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость

Дата рождения

18.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1867 ст.

Отец: Нечаев Андрей Тимофеевич

Мать: Ирина Ивановна

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова Евгения Стефановна

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Нечаева Катерина Андреевна

Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Рождение ребёнка
1894

Сын: Нечаев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
1896

Сын: Нечаев Гордей Андреевич

Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Сын: Нечаев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Батракова Евгения Стефановна

Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Смерть
Неизвестно

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