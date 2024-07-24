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Батракова Евгения Стефановна

Место рождения

Деревня Бороушки, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Стефан

Мать: не указана

Деревня Бороушки, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Нечаева Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Рождение ребёнка
1894

Сын: Нечаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
1896

Сын: Нечаев Гордей Андреевич

Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич

Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Сын: Нечаев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич

Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Смерть
Неизвестно

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