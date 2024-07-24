Батракова Евгения Стефановна
Место рожденияДеревня Бороушки, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1873 ст.
Отец: Стефан
Мать: не указана
Деревня Бороушки, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Нечаева Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловская волость
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич
Село Памятное, Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, томиловская волость
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Нечаев Андрей Андреевич
Село Памятное Томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губернии
Смерть
Неизвестно