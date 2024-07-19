Нечаева (Барсукова) Ефросиния Степановна
Место рожденияДеревня Могильник, Томиловская волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Деревня Могильник, Томиловская волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Руфа Сергеевна
Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич
Место жительства
1899
Деревня Могильник томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич
Село Памятное томиловской волости Ялуторовского уезда тобольского уезда
Смерть
Неизвестно