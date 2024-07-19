Нечаева (Барсукова) Ефросиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Барсукова) Ефросиния Степановна

Место рождения

Деревня Могильник, Томиловская волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Барсуков Степан Егорович

Мать: Барсукова Лина(?) Козминична

Деревня Могильник, Томиловская волость, Ялуторовский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Руфа Сергеевна

Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич

Место жительства
1899
Деревня Могильник томиловская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Нечаев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Нечаев Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Нечаев Сергей Андреевич

Село Памятное томиловской волости Ялуторовского уезда тобольского уезда
Смерть
Неизвестно

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