Банникова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1947
Рождение ребёнка
20.08.1972
Дочь: Дикая Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дикий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
06.05.1974
Сын: Дикий Алексей Александрович
Отец ребёнка: Дикий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикий Андрей Александрович
Отец ребёнка: Дикий Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно