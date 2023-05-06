Банникова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1947

Отец: Банников Василий Иванович

Мать: Банникова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
20.08.1972

Дочь: Дикая Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дикий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
06.05.1974

Сын: Дикий Алексей Александрович

Отец ребёнка: Дикий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикий Андрей Александрович

Отец ребёнка: Дикий Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дикий Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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