Банникова (Беляева) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанникова (Беляева) Мария Матвеевна

Банникова (Беляева) Мария Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1947

Дочь: Банникова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Банников Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Банников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Банников Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Банников Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Банников Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1951

Сын: Банников Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Банников Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close