Банникова (Беляева) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1947
Дочь: Банникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Банников Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Банников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Банников Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Банников Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Банников Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1951
Отец ребёнка: Банников Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно