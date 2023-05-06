Банников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Банников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.1947
Дочь: Банникова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Банников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Банников Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
08.03.1951
Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно