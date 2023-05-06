Банников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Василий Иванович

Банников Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Банников Иван Яковлевич

Мать: Банникова Анна Елизаровна

Рождение ребёнка
08.05.1947

Дочь: Банникова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Банников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Банников Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
08.03.1951

Сын: Банников Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Банникова Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close