Дикий Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1972
Дочь: Дикая Наталья Александровна
Мать ребёнка: Банникова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1974
Сын: Дикий Алексей Александрович
Мать ребёнка: Банникова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикий Андрей Александрович
Мать ребёнка: Банникова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно