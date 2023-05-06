Дикий Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикий Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1972

Дочь: Дикая Наталья Александровна

Мать ребёнка: Банникова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
06.05.1974

Сын: Дикий Алексей Александрович

Мать ребёнка: Банникова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикий Андрей Александрович

Мать ребёнка: Банникова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Валентина Васильевна

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