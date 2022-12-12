Матохин Евсей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Матохин Лаврентий Евсеевич
Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831