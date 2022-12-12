Матохин Евсей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатохин Евсей Яковлевич

Матохин Евсей Яковлевич

avatar

Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Матохин Яков Андреевич

Мать: Матохина Акилина Борисовна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Матохин Тимофей Евсеевич

Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Матохин Лаврентий Евсеевич

Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Матохин Павел Евсеевич

Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Матохин Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Матохина Анастасия Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матохина Анастасия Алексеевна

Смерть
1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close