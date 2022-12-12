Матохина Акилина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Акилина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Матохин Евсей Яковлевич

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Матохин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матохина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Матохин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Матохин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матохина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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