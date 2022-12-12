Матохина Акилина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матохина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Матохин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матохина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Матохин Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно