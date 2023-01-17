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Матохин Василий Яковлевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Матохин Яков Андреевич

Мать: Матохина Акилина Борисовна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Матохин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Матохина Дарья Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матохина Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Матохина Дарья Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матохина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Матохина Дарья Алексеевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матохина Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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