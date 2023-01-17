Матохин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Матохин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Матохина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матохина Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Матохина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матохина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Матохина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно