Матохина Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Матохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матохина Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Матохин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матохина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Матохин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно