Матохина Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Дарья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Матохин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Матохин Василий Яковлевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матохина Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Матохин Василий Яковлевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матохина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Матохин Василий Яковлевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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