Матохина Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Матохин Тимофей Евсеевич

Отец ребёнка: Матохин Евсей Яковлевич

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Матохин Лаврентий Евсеевич

Отец ребёнка: Матохин Евсей Яковлевич

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Матохин Павел Евсеевич

Отец ребёнка: Матохин Евсей Яковлевич

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Матохин Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Матохин Евсей Яковлевич

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Евсей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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