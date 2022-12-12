Агриппина Гаврииловна
Место рожденияЛебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1707
Дата смерти1778
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Гавриил Герасимович
Мать: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1724
Муж: Иван Васильевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1778