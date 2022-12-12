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Агриппина Гаврииловна

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Место рождения

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1707

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Гавриил Герасимович

Мать: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1724

Муж: Иван Васильевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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