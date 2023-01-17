Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1724
Жена: Евдокия Леонтьевна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1724
Жена: Агриппина Гаврииловна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767