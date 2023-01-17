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Иван Васильевич

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Место рождения

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Василий Иванович

Мать: не указана

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.02.1724

Жена: Евдокия Леонтьевна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1724

Жена: Агриппина Гаврииловна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1732

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Гаврииловна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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