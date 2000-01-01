Гавриил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смерти25.04.1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Герасим Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Агриппина Гаврииловна
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1720
Сын: Владимир Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1723
Сын: Василий Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1725
Сын: Михаил Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Похороны
25.04.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
25.04.1743
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя