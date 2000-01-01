Гавриил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Герасимович

Гавриил Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

25.04.1743

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Герасим Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Агриппина Гаврииловна

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1720

Сын: Владимир Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1723

Сын: Василий Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1725

Сын: Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Похороны
25.04.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
25.04.1743
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close