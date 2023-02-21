Михаил Гавриилович
Место рожденияЛебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения01.10.1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
01.10.1725
Отец: Гавриил Герасимович
Мать: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
01.10.1725
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1743
Жена: Параскева Васильевна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1744
Дочь: Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Михайлович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно