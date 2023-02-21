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Михаил Гавриилович

Место рождения

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.10.1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1725

Отец: Гавриил Герасимович

Мать: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
01.10.1725
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1743

Жена: Параскева Васильевна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.05.1744

Дочь: Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Михайлович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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