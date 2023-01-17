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Владимир Гавриилович

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Место рождения

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1666 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Гавриил Герасимович

Мать: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Параскева Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1745

Жена: Ульяна Никифоровна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1745

Жена: не указана

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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