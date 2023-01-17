Владимир Гавриилович
Место рожденияЛебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Гавриил Герасимович
Мать: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Параскева Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.01.1745
Жена: Ульяна Никифоровна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1745
Жена: не указана
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно