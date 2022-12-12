Глумов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Глумов Федор Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Глумова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Глумова Акилина Савельевна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Глумов Иван Александрович
Мать ребёнка: Глумова Акилина Савельевна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Глумов Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Глумова Акилина Савельевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Глумов Федор Александрович
Мать ребёнка: Глумова Матрена Логгиновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Глумов Иван Александрович
Мать ребёнка: Глумова Матрена Логгиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно