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Глумов Александр Федорович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Глумов Федор Елисеевич

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Глумова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Глумова Акилина Савельевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Глумов Иван Александрович

Мать ребёнка: Глумова Акилина Савельевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Глумов Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Глумова Акилина Савельевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Глумов Федор Александрович

Мать ребёнка: Глумова Матрена Логгиновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Глумов Иван Александрович

Мать ребёнка: Глумова Матрена Логгиновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Матрена Логгиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Акилина Савельевна

Смерть
Неизвестно
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