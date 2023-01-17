Глумова Матрена Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Матрена Логгиновна

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Место рождения

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатское, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Глумов Федор Александрович

Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Глумов Иван Александрович

Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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