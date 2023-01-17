Глумова Матрена Логгиновна
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Глумов Федор Александрович
Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Глумов Иван Александрович
Отец ребёнка: Глумов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно