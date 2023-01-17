Солдатское
Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жительницы слободы Солдатской Колбинской волости Коротоякского уезда Березкиной Татьяны Николаевны. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Опись имущества просорушки и толчеи жителя села Солдатского Колбинской волости Коротоякского уезда Березнина Василия Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Опись имущества просорушки и толчеи жителя села Солдатского Колбинской волости Коротоякского уезда Долгих Архипа Азаровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело об утверждении упрощенного плана хозяйства крестьян с. Солдатского Колбинской волости Коротоякского уезда. 1896–1912 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-25 Показать все
Дело по иску жит. с. Солдатского Колбинской волости Па (о)лупановой Софьи Васильевны к Па (о)лупанову Тимофею Стефановичу о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по иску жит. с. Солдатского Колбинской волости Польшикова Василия Платоновича к Молчановой Феодосии Игнатовне о конфискации дома. 1923–1924 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по иску жит. с. Солдатского Колбинской волости Гончарова Егора Стефановича к Чурикову Ефиму Никитовичу о конфискации дома. 1924 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Солдатского Колбинской волости Помогалова Поликарпа Николаевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р542. Опись 1. Д Показать все
Дело по иску жит. с. Солдатского Колбинской волости Конищевой Ольги Пантелей (и)моновне к Конищеву Ивану Никитовичу о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ворон Показать все
Дело по обвинению жит. с. Солдатского Колбинской волости Польшиковой Татьяны Фок. и др. в количестве 29 человек в неуплате продналога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
О семейно-имущественном разделе гр. села Солдатского Колбинской волости Наталии Федоровной Зыковой с Федором Селиверстов. Зыковым. 1922 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
О семейно-имущественном разделе села Солдатского Колбинской волости Василия Ивановича Пищулина (Ва) с Агрипиной Тиховной Пищулиной. 1922 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Дело по обвинению жит. с. Солдатского Колбинской волости Леньшина Дани (и)лы Гурь (е)евича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Солдатского Колбинской волости Помогалова Ильи Спиридоновича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Солдатского Колбинской волости Помогало (ва) Пантелей (мона) Федоровича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Солдатского Колбинской волости Волотовой Агрипины Матвеевны и др. в количестве 35 человек по ст. 79 ч. 2 УК. 1922 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1772Солдатское, с. каз.при рч. Потудани.2012156466540Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
764. Солдатское, село бывшее государственное, при речке Потудани, дворов 183, жителей 1359, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7765Солдатскоесело51°03'с.ш.38°59'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20631470101с Солдатскоесело