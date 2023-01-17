Глумов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлумов Иван Александрович

Глумов Иван Александрович

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Глумов Александр Федорович

Мать: Глумова Матрена Логгиновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Глумов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Глумова Ксения Изотовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Глумова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Глумова Ксения Изотовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Глумов Федор Иванович

Мать ребёнка: Глумова Ксения Изотовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Ксения Изотовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close