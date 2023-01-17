Глумов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Глумова Ксения Изотовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Глумова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Глумова Ксения Изотовна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Глумова Ксения Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Ксения Изотовна
Смерть
Неизвестно